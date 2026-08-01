В Терновке решено огородить территорию ярмарки по продаже бывших в употреблении товаров Общество

Пенза, 1 августа 2026. PenzaNews. Территория ярмарки выходного дня «Мода из комода» по продаже бывших в употреблении товаров на улице Центральной в Пензе будет огорожена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Данная мера направлена прежде всего на повышение безопасности как для продавцов, так и для покупателей. Четкое зонирование территории и ограничение доступа для транспорта позволят избежать наездов на пешеходов и упорядочить движение автомобилей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что также рассматривается возможность увеличения площади твердого покрытия в месте проведения ярмарки и категорирования товаров.

«Деятельность по организации ярмарки выходного дня «Мода из комода» передана городскому центру торговли и услуг, который также взимает символическую плату за размещение и отвечает за санитарный порядок», — напоминается в сообщении.