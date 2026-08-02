В Пензенской области на сопровождении фонда «Защитники Отечества» находятся более 1,3 тыс. ветеранов СВО — губернатор Общество

Пенза, 2 августа 2026. PenzaNews. Более 1 тыс. 300 ветеранов специальной военной операции находятся на сопровождении фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания региональной межведомственной комиссии по организации поддержки участников СВО и членов их семей, которое заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов провел в филиале фонда «Защитники Отечества» в субботу, 1 августа.

Фото: Pnzreg.ru

«С помощью фонда и региональной межведомственной комиссии они проходят медицинскую реабилитацию, получают юридическую и психологическую помощь. Мы еженедельно рассматриваем итоги диспансеризации и трудоустройства вернувшихся с СВО земляков», — проинформировал Олег Мельниченко.

Глава региона добавил, что принято решение о квотировании рабочих мест на предприятиях.

«Продолжаем работу по привлечению ветеранов на социальный контракт. Это хорошее подспорье по их трудоустройству и созданию новых рабочих мест. Реализуем проект «Сурское мужество», который начинает масштабироваться на другие регионы страны», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба правительства Пензенской области.