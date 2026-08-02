Пензенская область выполнила план 2026 года по модернизации систем водоснабжения в Токмакском и Пологовском муниципальных округах ЖКХ

Пенза, 2 августа 2026. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев сообщил о выполнении плана 2026 года по модернизации систем водоснабжения на подшефных территориях — в Токмакском и Пологовском муниципальных округах Запорожской области.

Фото: канал Виктора Кувайцева в мессенджере «Макс»

«Рад сообщить, что мы выполнили программу модернизации систем водоснабжения текущего года в Токмакском и Пологовском муниципальных округах. Переложили почти 2 км водопроводов, используя метод горизонтального направленного бурения, чтобы сохранить благоустройство в городе Пологи. Запустили в Токмаке четыре артезианские скважины», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую субботу, 1 августа.

Виктор Кувайцев отметил, что работы проводились в достаточно сложных условиях.

«Рядом плотно пролегают существующие подземные коммуникации, проезжая часть и жилая застройка. Мы справились! И, по расчетам, это поспособствует решению вопроса водоснабжения для более 30 тыс. жителей подшефных территорий», — подчеркнул он.

Виктор Кувайцев добавил, что для качественного обслуживания фильтровального оборудования на насосных станциях в Пологи доставлена первая партия кварцевого песка массой 20 тонн разной фракции, в скором времени будет привезено еще 20 тонн.

«Всего за пять строительных сезонов мы заменили 9,6 км сетей водоснабжения, восстановили шесть артезианских скважин, установили три водонапорные башни», — уточнил первый зампред правительства Пензенской области.

По его словам, уже начата подготовка документации для проведения работ в 2027 году.

«Будет восстановлено почти 3,5 км сетей водоснабжения в Токмаке и Пологах, артезианская скважина и водонапорная башня в селе Семеновка Пологовского округа», — сообщил Виктор Кувайцев.