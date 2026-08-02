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Олег Мельниченко поздравил десантников с Днем ВДВ

09:08 | 02.08.2026 | Общество

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Пенза, 2 августа 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск.

Олег Мельниченко поздравил десантников с Днем ВДВ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

«В народе вас с любовью и уважением называют «крылатой пехотой». Вы выполняете боевые задачи там, где другие не пройдут. Оперативность, отвага и бесстрашие делают ВДВ настоящей элитой Вооруженных сил Российской Федерации», — отметил глава региона.

Он напомнил, что 2 августа 1930 года впервые в истории советской армии было осуществлено десантирование с самолетов.

«Первые воздушно-десантные бригады проявили себя в боях на Халхин-Голе и в советско-финской войне. В годы Великой Отечественной под руководством нашего земляка, дважды Героя Советского Союза Василия Афанасьевича Глазунова десантники совершали успешные операции против фашистских захватчиков. Военнослужащие ВДВ сыграли огромную роль в ходе войны в Афганистане и других странах Средней Азии, на Северном Кавказе и в Закавказье», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор добавил, что сегодня десантники, среди которых немало жителей Пензенской области, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции, участвуют в освобождении новых населенных пунктов, приближая победу.

«От имени жителей Пензенской области выражаю глубокую благодарность военнослужащим и ветеранам Воздушно-десантных войск России за доблесть, мужество и героизм при защите Родины. Желаю крепкого здоровья, мира и чистого неба над головой!» — подчеркнул он.


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