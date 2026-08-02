В Пензенской области стартовали юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец» Общество

Пенза, 2 августа 2026. PenzaNews. Церемония открытия юнармейских военно–патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» состоялась на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в Пензе 1 августа.

Фото: Pnzreg.ru

В ней приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Александр Тихонов, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, Герой Российской Федерации Александр Решетников и участник второго потока федеральной программы «Время героев» Вячеслав Зенкин.

«Служба Отечеству во все времена была делом чести для защитников России, а армия — плоть от плоти народа. Желаю вам, дорогие ребята, за время, проведенное на сборах, сделать еще один шаг на благородном пути защитников Отечества, стать одной большой семьей, готовой поддержать друг друга и прийти на помощь в любой ситуации», — сказал Александр Тихонов, обращаясь к присутствующим.

В свою очередь Олег Мельниченко отметил, что традиция проведения сборов «Гвардеец» продолжена, несмотря на сложное время.

«Считаю это направление стратегически важным. Качественная допризывная подготовка — это фундамент безопасности и стабильности нашего государства. [...] Смена проходит в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Владимировичем Путиным. В числе участников — ребята разных национальностей, проживающих в ПФО, в воссоединенных регионах. Основа наших побед — товарищество по духу, братство по принадлежности к нашей великой Родине», — подчеркнул он.

Глава региона обратил внимание на то, что научно-педагогическая и материальная база Пензенского артиллерийского инженерного института органично подходит, чтобы обучать «гвардейцев».

«Тем более что основной прицел «Гвардейца» — подготовка мотивированных ребят не только к службе в вооруженных силах, но и к поступлению в военные вузы, вузы правоохранительных органов и специальных служб», — добавил Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в 2026 году юнармейские военно–патриотические сборы ПФО «Гвардеец» будут проходить с 1 по 21 августа. Они объединили более 280 юношей из 15 регионов — субъектов Приволжского федерального округа и Луганской народной республики.

Их ждут строевая, общефизическая, стрелковая, парашютная подготовка, а также занятия по истории Отечества, основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, изучению и управлению БПЛА.

В рамках сборов состоятся соревнования по военно-прикладным дисциплинам, по мини-футболу, баскетболу, волейболу, дартсу, пейнтболу и шашкам. Кроме того, предусмотрены творческие конкурсы и культурно-познавательная программа.

Проект «Гвардеец» реализуется под патронатом полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.