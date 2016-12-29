На новогодних праздниках в «Тарханах» устроят балы и катание с горки на мешках Культура

Пенза, 29 декабря 2016. PenzaNews. Насыщенная культурная программа подготовлена в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области на период со 2 по 8 января.

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Как сообщается на сайте учреждения культуры, музей не будет работать только 1 января.

Со 2 по 8 января он будет открыт для посетителей с 9.00 до 16.00, при этом вход на территорию комплекса будет осуществляться до 18.00.

В праздничные дни состоится сразу несколько представлений и танцевальных вечеров для детей и взрослых. Королевский бал будет начинаться в 12.00 3 января и в 13.00 5 января, а на бал-маскарад гостей приглашают в 13.00 4 января.

В канун Рождества, 6 января, в «Тарханах» будут проходить колядки. Принять участие в народных забавах можно в 18.00 у церкви Михаила Архистратига на территории комплекса.

В 11.00 7 января начнутся рождественские гадания.

Кроме того, каждый день на территории музея-заповедника можно будет покататься на лошадях и съехать с горки на мешке.