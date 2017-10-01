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В «Тарханах» пройдут мероприятия в честь годовщины со дня рождения Лермонтова

09:40 | 01.10.2017 | Культура

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Пенза, 1 октября 2017. PenzaNews. Мероприятия, приуроченные к 203-й годовщине со дня рождения Михаила Лермонтова, пройдут в государственном музее-заповеднике «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в воскресенье, 15 октября.

В «Тарханах» пройдут мероприятия в честь годовщины со дня рождения Лермонтова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте учреждения культуры, в 10.00 гостей ждет интерактивное занятие в доме ключника под названием «Подарок М.Ю. Лермонтову», а спустя час состоится торжественное возложение цветов на могилу поэта.

В 11.30 посетители музея смогут увидеть сценическую композицию по роману «Герой нашего времени».

Заключительным мероприятием станет поэтический конкурс, который начнется в 12.30.

Кроме того, в течение всего дня будут проводиться экскурсии по экспозициям «Тархан».
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