Полный список участников Всероссийского детского вокального конкурса «Юная Звезда»: 1 Владимирская область – Федорова Анастасия 2 Республика Саха (Якутия) – Кузаков Валерий 3 Сахалинская область – Мамонова Меланья 4 Московская область – Соловьева Александра 5 Свердловская область – Миронова Мария 6 Еврейская Автономная область – Кошелева Арина 7 Москва – Фадеева Виталина 8 Удмуртская республика – Перминова Елизавета 9 Пензенская область – Нуждова Яна 10 Воронежская область – Мельников Владислав 11 Калужская область – Мамошкина Ульяна 12 Республика Татарстан – группа «ОЧЕЧИ» 13 Красноярский край – Скрипник Кирилл 14 Кабардино – Балкарская республика – Хекилаева Дениза 15 Хабаровский край – Шильникова Валерия 16 Республика Тыва – Кыргыс Ай – кыс 17 Нижегородская область – Панзин Антон 18 Архангельская область – Давыдова Дарья