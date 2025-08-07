18:05:52 Четверг, 7 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новое оборудование приобретено для большого зрительного зала пензенского «Кукольного дома»

09:17 | 07.08.2025 | Культура

Печать

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Новое оборудование приобретено для большого зрительного зала пензенского областного театра «Кукольный дом». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Новое оборудование приобретено для большого зрительного зала пензенского «Кукольного дома». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Технически переоснащаем наши учреждения культуры, чтобы искусство шло в ногу со временем. Новое оборудование закуплено для пензенского областного театра «Кукольный дом» в рамках госпрограммы, направленной на поддержку творческой деятельности. Аппаратура предназначена для большого зрительного зала на 120 мест, который не использовался в театре много лет. Теперь там появился полный комплект звукового и светового оборудования, одежда сцены. Также интеллектуальная система — антрактно-раздвижной занавес», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 6 августа.

По словам Олега Мельниченко, это позволит создавать интересные аудиовизуальные эффекты.

« Уверен, что современные технические средства станут новым шагом к расширению и сценического пространства, и творческих горизонтов», — подчеркнул губернатор.


Читайте также
Житель Каменского района лишился около 900 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 1 млн. рублей В Пензенской области отменен режим «Беспилотная опасность» — губернатор
Участники пресс-тура узнали, как «Ростелеком» развивает комплексную цифровую экосистему в ЖК «Лугометрия» в Пензе В Пензенской области 1 августа стартует акция «Собери ребенка в школу»
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама