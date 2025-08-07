Новое оборудование приобретено для большого зрительного зала пензенского «Кукольного дома» Культура

Пенза, 7 августа 2025. PenzaNews. Новое оборудование приобретено для большого зрительного зала пензенского областного театра «Кукольный дом». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Технически переоснащаем наши учреждения культуры, чтобы искусство шло в ногу со временем. Новое оборудование закуплено для пензенского областного театра «Кукольный дом» в рамках госпрограммы, направленной на поддержку творческой деятельности. Аппаратура предназначена для большого зрительного зала на 120 мест, который не использовался в театре много лет. Теперь там появился полный комплект звукового и светового оборудования, одежда сцены. Также интеллектуальная система — антрактно-раздвижной занавес», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 6 августа.

По словам Олега Мельниченко, это позволит создавать интересные аудиовизуальные эффекты.

« Уверен, что современные технические средства станут новым шагом к расширению и сценического пространства, и творческих горизонтов», — подчеркнул губернатор.