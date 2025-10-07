В «Тарханах» 15 октября начнет работу выставка «Спит земля в сиянье голубом...» Культура

Пенза, 7 октября 2025. PenzaNews. Презентация выставки «Спит земля в сиянье голубом...» состоится в музейно-просветительском центре государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» в Белинском районе Пензенской области в среду, 15 октября.

«Совместный проект московского музея космонавтики и музея-заповедника «Тарханы» через призму художественного представления о внеземном пространстве в творчестве М.Ю. Лермонтова покажет современные этапы развития покорения космоса человеком. Экспозиция призвана показать значение творчества поэта как источника вдохновения для апологетов отечественной космонавтики», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем отмечается, что произведения Михаила Лермонтова являлись настольными книгами у первых отечественных космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова.

«Вместе с космонавтом Павлом Поповичем на орбиту отправился томик стихов великого поэта. Книгу «Последние стихи Лермонтова» брал с собой в полет Владимир Соловьев. Командир экипажа МКС-24 Сергей Рыжиков, находясь в космосе, сделал серию фотографий лермонтовских мест, а земляк великого поэта, космонавт Александр Самокутяев взял себе позывной «Тарханы», — напоминается в тексте.

В сообщении уточняется, что вниманию посетителей будут представлены иллюстрации художников XIX-XX веков к стихотворениям Михаила Лермонтова.

«Среди макетов космических аппаратов, живописных изображений небесных тел Солнечной системы можно будет увидеть работы кисти Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос. Но самое главное, выставка позволит погрузиться в мир космических образов, созданных М.Ю. Лермонтовым, который смог увидеть то, как «спит земля в сиянье голубом» задолго до первого полета человека в космическое пространство», — сказано в нем.

В тексте добавляется, что в день презентации вход на выставку будет бесплатным.