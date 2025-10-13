В Белинском начата реставрация здания бывшего уездного училища Культура

Белинский, 13 октября 2025. PenzaNews. Работы по реставрации здания бывшего уездного училища начаты в городе Белинском Пензенской области.

Фото: Kopik.pnzreg.ru

Согласно информации, размещенной на сайте регионального правительства, министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области ранее выдало разрешение на ремонт здания, где с 1822 по 1825 годы учился русский литературный критик, публицист, философ Виссарион Белинский.

Разрешение выдано на срок до 31 декабря 2026 года.

Оно предусматривает проведение полного комплекса работ по реставрации памятника и его приспособлению к современному использованию, в том числе ремонт фундаментов, стропильной системы крыши и кровли, крыльца, реставрацию резных декоративных элементов фасада, декоративных гипсовых элементов и деревянных колонн интерьеров, каменных печей, изготовление и установку новых деревянных дверных и оконных блоков по историческим образцам, а также благоустройство территории.

Правообладатель объекта культурного наследия заключил контракт на реставрацию с организацией, имеющей лицензию на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. Подрядчик приступил к работам.

С этим зданием связаны имена Ивана Лажечникова, ставшего в 1820 году директором народных училищ Пензенской губернии, а также императора Николая I, размещавшегося здесь в 1836 году на лечение вследствие несчастного случая.

В настоящее время здание является неотъемлемой частью ансамбля объекта культурного наследия федерального значения. Последняя крупная его реставрация проводилась в 1970-х годах.

По информации облправительства, в 2023-2024 годах был отреставрирован еще один объект государственного музея-усадьбы В.Г. Белинского — дом купца Антюшина.