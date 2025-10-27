01:17:36 Вторник, 28 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 5-28 ноября пройдет межрегиональный фестиваль хоровой музыки имени А.А. Архангельского

15:01 | 27.10.2025 | Культура

Печать

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. XI межрегиональный фестиваль хоровой музыки имени А.А. Архангельского «Гласом моим ко Господу воззвах» пройдет в Пензенской области с 5 по 28 ноября.

В Пензенской области 5-28 ноября пройдет межрегиональный фестиваль хоровой музыки имени А.А. Архангельского. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль хоровой музыки, посвященный уроженцу Пензенской области, композитору Александру Андреевичу Архангельскому, проводится один раз в два года. [...] В фестивале принимают участие детские и взрослые, в том числе ветеранские, самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем уточняется, что в органном зале филармонии 5 ноября мероприятие откроет концерт академического хора студентов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, а 12-го числа там выступят местные коллективы — академический хор губернаторской симфонической капеллы под управлением Вячеслава Филиппенкова, хор ДМШ №12, академический хор колледжа имени А.А. Архангельского и смешанный хор Пензенской епархии.

«Продолжится фестиваль концертом губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного артиста Пензенской области Вячеслава Филиппенкова. 22 ноября в большом зале филармонии коллектив исполнит «Реквием» Луиджи Керубини», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что завершится фестиваль 28 ноября в селе Наровчат.

«В Покровском соборе, где отроком пел Александр Архангельский, выступит академический хор губернаторской симфонической капеллы», — уточняется в тексте.


Читайте также
В Лопатинском районе «Lada Granta» врезалась в дерево, погибла женщина-водитель В Мокшанском районе водитель грузовой «ГАЗели» насмерть сбил женщину
В Пензе легковушка врезалась в световую опору, пострадал водитель Телефонные мошенники выманили у жительницы Каменского района 700 тыс. рублей
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина 13 банок кофе В Пензенской области введены штрафы за нарушение требований правил благоустройства территорий муниципалитетов к праздничному оформлению и содержанию инженерных сооружений и коммуникаций
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама