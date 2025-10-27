В Пензенской области 5-28 ноября пройдет межрегиональный фестиваль хоровой музыки имени А.А. Архангельского Культура

Пенза, 27 октября 2025. PenzaNews. XI межрегиональный фестиваль хоровой музыки имени А.А. Архангельского «Гласом моим ко Господу воззвах» пройдет в Пензенской области с 5 по 28 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Фестиваль хоровой музыки, посвященный уроженцу Пензенской области, композитору Александру Андреевичу Архангельскому, проводится один раз в два года. [...] В фестивале принимают участие детские и взрослые, в том числе ветеранские, самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем уточняется, что в органном зале филармонии 5 ноября мероприятие откроет концерт академического хора студентов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, а 12-го числа там выступят местные коллективы — академический хор губернаторской симфонической капеллы под управлением Вячеслава Филиппенкова, хор ДМШ №12, академический хор колледжа имени А.А. Архангельского и смешанный хор Пензенской епархии.

«Продолжится фестиваль концертом губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного артиста Пензенской области Вячеслава Филиппенкова. 22 ноября в большом зале филармонии коллектив исполнит «Реквием» Луиджи Керубини», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что завершится фестиваль 28 ноября в селе Наровчат.

«В Покровском соборе, где отроком пел Александр Архангельский, выступит академический хор губернаторской симфонической капеллы», — уточняется в тексте.