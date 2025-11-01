В Никольске появился арт-объект «Стеклодув» Культура

Пенза, 1 ноября 2025. PenzaNews. Арт-объект «Стеклодув» установлен около музея стекла и хрусталя в Никольске Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Автор бронзовой фигуры выдувальщика — пензенский скульптор Владимир Трулов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минкультуры Пензенской области.

Как отметил заместитель министра культуры и туризма региона Ильдар Мавлюдов, Никольск известен далеко за пределами области.

«Никольск на сегодняшний день — это то место, где можно посмотреть на уникальные музейные экспонаты, а самое важное — здесь остались производственные площадки, где создаются стеклянные произведения искусства. Несомненно, необходимо было посвятить скульптуру тем людям, чьими руками это создается. Поэтому и не просто так арт-объект стоит у музея стекла и хрусталя», — сказал он.

По словам Ильдара Мавлюдова, вид арт-объекта и место его установки обсуждались художественным советом Никольска, а также скульптор посещал производства, чтобы образ получился достоверным.