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Одобрена одна из двух заявок от потенциальных резидентов технопарка «Рамеев»

16:37 | 15.02.2017 | Экономика

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Экспертный совет одобрил одну из двух заявок на присвоение статуса резидента и размещение в технопарке в сфере высоких технологий «Рамеев» в Пензе.

Одобрена одна из двух заявок от потенциальных резидентов технопарка «Рамеев»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минпрома региона, ее подала компания «Анико», которая планирует развивать проект «Разработка методики определения достижения эффекта трансмуральности и создание устройства и расходного инструмента для хирургического лечения нарушений ритма сердца методом радиочастотной аблации с одновременным определением достижения эффекта трансмуральности».

Вторая заявка была подана ООО «Поволжская электромонтажная компания». Она не поддержана по причине отсутствия документов, подтверждающих инновационную составляющую деятельности.

Кроме того, на заседании было рассмотрено четыре заявления от действующих резидентов, выразивших желание увеличить занимаемые площади. Они поданы ООО «Информационные бизнес системы Пенза», ООО «ЦВМ «Аркон», АО «Центр коммерциализации технологий», индивидуальным предпринимателем Галиной Турчак и АНО «Учебно-методический центр высоких технологий». Все заявки были поддержаны.

На данный момент в технопарке высоких технологий «Рамеев» в Пензе базируются 37 резидентов, количество работников составляет 1 тыс. 117 человек.

По 13 резидентов, что составляет 35% от общего числа, заняты в сфере информационных технологий и производстве медицинских изделий, пять (14%) специализируются на приборостроении и металлообработке, четыре (11%) — на дизайне и сервисных услугах, два (5%) — разработке и коммерциализации проектов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году объем произведенной резидентами продукции превысил 1,3 млрд. рублей, что на 43% больше, чем годом ранее. Налоговые отчисления резидентов составили около 115 млн. рублей, или на 9,2% больше, чем в 2015 году.
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