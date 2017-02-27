Валерий Лидин примет участие в сессии «Современный город» на форуме в Сочи Экономика

Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, по уточненным данным, примет участие в работе стратегической сессии «Современный город: управляя экономикой, создаем комфортную среду», которая начнется в рамках инвестиционного форума в Сочи в понедельник, 27 февраля, в 16.00. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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Модератором дискуссии выступит генеральный директор медиахолдинга «Эксперт», главный редактор одноименного журнала Валерий Фадеев.

Собравшиеся обсудят принципы обеспечения высокого уровня комфорта в российских городах, возможности тиражирования положительного опыта регионов и требования к формированию программ благоустройства.

Ранее сообщалось, что Валерий Лидин примет участие в секции «Внутренний туризм: потенциал и барьеры».