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На форуме в Сочи Валерий Лидин планирует выступить с докладом о внутреннем туризме

12:03 | 27.02.2017 | Экономика

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Пенза, 27 февраля 2017. PenzaNews. Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин планирует выступить с докладом на секции «Внутренний туризм: потенциал и барьеры» в рамках инвестиционного форума в Сочи в предстоящий вторник, 28 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На форуме в Сочи Валерий Лидин планирует выступить с докладом о внутреннем туризме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отмечается на сайте мероприятия, дискуссия на данную тему начнется в 14.00.

В роли модератора заявлен заместитель генерального директора, главный редактор информационного агентства ТАСС Максим Филимонов.

Ожидается, что собравшиеся обсудят, каким образом туристский рынок России изменился за последние два года. Большое внимание намечено уделить приоритетным направлениям внутреннего туризма, нуждающимся в поддержке, а также путям преодоления имеющихся барьеров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», российский инвестфорум является площадкой для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. В 2017 году проводится в Сочи в двухдневном формате — 27 и 28 февраля.

Пензенскую область на мероприятии представляет делегация во главе с губернатором Иваном Белозерцевым.
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