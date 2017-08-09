«Черкизово» планирует запустить свинокомплекс под Пензой в I квартале 2018 года Экономика

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Группа компаний «Черкизово» намерена запустить первую очередь свиноводческого комплекса на 40 тыс. голов под Пензой в I квартале 2018 года. Об этом председатель совета директоров ПАО «Группа «Черкизово» Игорь Бабаев сообщил губернатору Ивану Белозерцеву.

Фото: Pnzreg.ru

«Процесс идет, мы готовы работать в полную силу, сохраняя взятые темпы», — сказал он в ходе визита главы региона на стройплощадку в Пензенском районе в среду, 9 августа.

В свою очередь Иван Белозерцев подчеркнул значимость реализации этого проекта на территории Пензенской области.

«Очень важно, что руководство группы «Черкизово» приняло решение реализовать этот проект в нашей области, где есть возможность развивать животноводство, обеспечивая поголовье кормовой базой. Для региона это рабочие места, налогооблагаемая база, а также гарантия загруженности пензенского мясокомбината», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

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Предприятие «Аграрная группа», входящее в пензенский блок группы компаний «Черкизово», ведет производственную деятельность более чем на 97 тыс. га. На нем трудятся почти 600 человек. Они выращивают зерновые культуры, кукурузу, горох, сою, лен и подсолнечник.

ГК «Черкизово» планирует в течение ближайших двух лет осуществить реконструкцию птицефабрики «Васильевская», которая коснется цеха переработки мясокостной муки в части замены устаревшего оборудования.

Также намечена реконструкция пензенского мясоперерабатывающего комбината. Предполагается установка современного оборудования, которое значительно повысит производительность труда, переоснащение линии убоя и обвалки свиноматок, ремонт холодильника.

Заключительным этапом станет ремонт производственных помещений и заводоуправления, благоустройство территории.

Проект намечено реализовать в 2018–2020 годах без остановки производства.