Пензенские организации погасили задолженность по налогам более чем на 2 млн. рублей Экономика

Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Семь хозяйствующих субъектов погасили задолженность по налогам на сумму 2 млн. 50 тыс. рублей по итогам заседания комиссии по защите интересов Пензы в сфере экономики, состоявшегося под председательством вице-мэра Андрея Шевченко.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, руководители еще 12 предприятий взяли обязательства погасить задолженность в короткий срок.

Кроме того, главы девяти организаций в ходе заседания комиссии объяснили несоответствие между официальным и фактическим количеством работников.

По итогам заседания сведения будут направлены в государственную инспекцию труда в Пензенской области, а также в управление ФССП по Пензенской области для принятия мер в рамках полномочий.