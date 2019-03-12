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В Пензе займутся мониторингом нарушений прав потребителей финансовых услуг

11:20 | 12.03.2019 | Экономика

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Пенза, 12 марта 2019. PenzaNews. Межведомственная рабочая группа по изучению и мониторингу ситуации, связанной с профилактикой правонарушений и защитой прав потребителей финансовых услуг, создана при правительстве Пензенской области.

В Пензе займутся мониторингом нарушений прав потребителей финансовых услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее возглавил председатель регионального правительства Николай Симонов.

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Также в состав группы вошли его заместители — Андрей Лузгин и Юрий Денисов, первый замглавы Минэкономики Пензенской области Алексей Качан, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России Елена Китаева и заведующий сектором визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России Дмитрий Макаров.

Кроме того, в состав рабочей группы введены представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области — заместитель начальника УЭБ и ПК Вадим Нуртдинов и руководитель отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения, с экономическими преступлениями на приоритетных направлениях и защиты бюджетных средств Роман Филиппов.

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