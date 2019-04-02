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На модернизацию пензенских промышленных предприятий направят 10 млн. рублей

09:55 | 02.04.2019 | Экономика

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Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области начало прием заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат для модернизации производства.

На модернизацию пензенских промышленных предприятий направят 10 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объем средств, выделяемых из бюджета Пензенской области на предоставление субсидий в 2019 году, составляет 10 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома.

В ведомстве пояснили, что средства предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2022 годы».

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Прием заявок продлится по 30 апреля.

Подать их могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров легкой, текстильной и кондитерской промышленности на территории Пензенской области.

Частично могут быть возмещены затраты, связанные с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи, заключенному в 2017 году или позднее, из расчета не более 50% суммы.

При этом максимальный размер субсидии будет составлять не более 2 млн. рублей на одного получателя в текущем финансовом году.

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