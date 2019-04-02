На модернизацию пензенских промышленных предприятий направят 10 млн. рублей Экономика

Пенза, 2 апреля 2019. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области начало прием заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат для модернизации производства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объем средств, выделяемых из бюджета Пензенской области на предоставление субсидий в 2019 году, составляет 10 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома.

В ведомстве пояснили, что средства предусмотрены в рамках госпрограммы «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014–2022 годы».

Читайте также

Годовой доход Ивана Белозерцева составил более 5,1 млн. рублей

Прием заявок продлится по 30 апреля.

Подать их могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство товаров легкой, текстильной и кондитерской промышленности на территории Пензенской области.

Частично могут быть возмещены затраты, связанные с приобретением нового оборудования по договору купли-продажи, заключенному в 2017 году или позднее, из расчета не более 50% суммы.

При этом максимальный размер субсидии будет составлять не более 2 млн. рублей на одного получателя в текущем финансовом году.