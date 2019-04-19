В Пензенской области 14 объектов намечено достраивать с использованием счетов эскроу Экономика

Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Пять застройщиков, работающих на территории Пензенской области, планируют продолжать возведение 14 объектов долевого строительства с использованием счетов эскроу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первые такие сделки уже заключены.

Читайте также

Пензенская область начала переходить на эскроу-счета в долевом строительстве

Всего в Пензенской области 31 застройщик осуществляет возведение 64 объектов долевого строительства.

15 из них намечено ввести в эксплуатацию до 1 июля 2019 года, когда должен произойти переход от строительства домов с использованием средств дольщиков к банковскому кредитованию и другим формам финансирования, минимизирующим риск для покупателей недвижимости.

Еще 35 объектов планируется завершать по старым правилам.