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В Пензенской области 14 объектов намечено достраивать с использованием счетов эскроу

13:39 | 19.04.2019 | Экономика

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Пенза, 19 апреля 2019. PenzaNews. Пять застройщиков, работающих на территории Пензенской области, планируют продолжать возведение 14 объектов долевого строительства с использованием счетов эскроу. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензенской области 14 объектов намечено достраивать с использованием счетов эскроу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первые такие сделки уже заключены.

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Всего в Пензенской области 31 застройщик осуществляет возведение 64 объектов долевого строительства.

15 из них намечено ввести в эксплуатацию до 1 июля 2019 года, когда должен произойти переход от строительства домов с использованием средств дольщиков к банковскому кредитованию и другим формам финансирования, минимизирующим риск для покупателей недвижимости.

Еще 35 объектов планируется завершать по старым правилам.

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