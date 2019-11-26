В органах прокуратуры Пензенской области пройдет прием предпринимателей Экономика

Пенза, 26 ноября 2019. PenzaNews. Прием предпринимателей будет организован в органах прокуратуры Пензенской области во вторник, 3 декабря.

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«Вести его будут сотрудники профильных подразделений прокуратуры области, а также работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в здании областной прокуратуры на улице Богданова в Пензе прием будет осуществляться в кабинете №100.

В соответствии с распоряжением Генпрокуратуры РФ, начиная с апреля 2017 года органами прокуратуры страны в рабочее время в первый вторник каждого месяца проводится всероссийский день приема предпринимателей.

Подобные мероприятия направлены на оказание субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопросам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры РФ.