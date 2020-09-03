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ППО ЭВТ вступило в проект по повышению производительности труда

11:18 | 03.09.2020 | Экономика

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Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Акционерное общество «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова» (ППО ЭВТ) подключилось к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

ППО ЭВТ вступило в проект по повышению производительности труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минпрома, год назад к проекту присоединилась дочерняя компания «Свар», а теперь на путь преобразований встало и головное предприятие.

«Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) помогут повысить эффективность производственных процессов и по-новому взглянуть на те вещи, которые кажутся привычными. Главная же задача сотрудников предприятия — силами сформированной рабочей группы отработать методику на выбранном пилотном потоке, которым стал ПК-1, и повысить его эффективность», — сказали в ведомстве.

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Согласно сведениям, опубликованным на сайте ППО ЭВТ, предусмотренная нацпроектом государственная поддержка, как ожидается, позволит предприятию без дополнительных инвестиций нарастить производительность труда на 30% и снизить себестоимость продукции.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 года.

Он включает в себя три федеральных проекта — «Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

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