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День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 25 сентября

09:56 | 22.09.2020 | Экономика

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Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будет организован в администрации Пензы в предстоящую пятницу, 25 сентября.

День открытых дверей для бизнеса проведут в мэрии Пензы 25 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Целью данного мероприятия является оказание консультационной помощи предпринимателям в пределах компетенции должностных лиц органов местного самоуправления, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе деятельности предприятий и организаций различных форм собственности», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе уточнили, что участие в дне открытых дверей примут представители ключевых управлений — правового, экономического развития, муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, также содействия развитию МСП.

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