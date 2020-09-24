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Инвестпотенциал Пензенской области представлен главе Американской торговой палаты в России

13:56 | 24.09.2020 | Экономика

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Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Инвестиционный потенциал Пензенской области представлен президенту Американской торговой палаты в России (The American Chamber of Commerce in Russia) Алексису Родзянко (Alexis Rodzianko).

Инвестпотенциал Пензенской области представлен главе Американской торговой палаты в России

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область стремится к развитию внешних связей с зарубежными государствами и реализации совместных проектов. Мы заинтересованы в создании новых предприятий и рабочих мест. Инвесторам предоставляются выгодные условия для ведения бизнеса и оказывается значительная помощь в создании инфраструктуры», — отметил врио председателя правительства Пензенской области Николай Симонов в ходе встречи, состоявшейся в Москве.

Опытом реализации инвестпроекта по производству и переработке молока на территории региона поделился старший вице-президент Olam International, генеральный директор ООО «УК «Русмолко» Суманта Кумар Де (Sumanta Kumar De).

В свою очередь руководитель пензенского предприятия «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков, который также принимал участие в переговорах, выступил с предложением о создании станкостроительного кластера и о реализации совместных инвестиционных проектов с представителями американского бизнес-сообщества.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в завершение встречи Николай Симонов заверил, что власти региона готовы к открытому диалогу с предпринимателями из США.

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