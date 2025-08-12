02:20:26 Среда, 13 августа
Педагогический форум «Реализация стратегии развития образования в Пензенской области» пройдет 18-21 августа

16:21 | 12.08.2025 | Образование

Пенза, 12 августа 2025. PenzaNews. Педагогический форум «Реализация стратегии развития образования в Пензенской области» пройдет с 18 по 21 августа.

Педагогический форум «Реализация стратегии развития образования в Пензенской области» пройдет 18-21 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, в первые три дня будут организованы методические совещания, посвященные основным направлениям реализации стратегии развития системы образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года.

«21 августа на пленарном заседании в киноконцертном зале «Пенза» педагоги, руководители организаций системы образования, родители, представители органов государственно-общественного управления совместно проанализируют реализацию стратегии развития образования в Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на первом этаже в фойе будет организована выставка научной и методической литературы, состоится презентация «Движения первых», проекта «Навигаторы детства» и программы «Орлята России».

«На втором этаже ККЗ «Пенза» будут действовать выставочные экспозиции образовательно-производственных и образовательного кластеров, созданных в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Здесь будут представлены Пензенский государственный аграрный университет, пензенский колледж архитектуры и строительства, пензенский социально-педагогический колледж», — отмечается в сообщении.


