ООО «Санаторий «Заречье» получило лицензию на оказание медуслуг

Заречный, 12 августа 2025. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Заречье» получило лицензию на оказание медицинских услуг. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации Заречного Пензенской области.

«С августа профилакторий может осуществлять 30 видов деятельности, в том числе предоставлять санаторно-курортные услуги», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что со следующего года планируется оказывать услуги по полису ОМС.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Заречного, 17 марта 2025 года было заключено концессионное соглашение в отношении комплекса недвижимого имущества и сетей инженерно-технического обеспечения МАУЗ «Санаторий «Заречье». Концедентом выступило закрытое административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области, концессионером — ООО «Санаторий «Заречье».

5 мая было заключено дополнительное соглашение. В соответствии с ним, объектом соглашения, подлежащим модернизации, является комплекс недвижимого имущества общей площадью 4 тыс. 956,4 кв. метров и сетей инженерно-технического обеспечения общей протяженностью 1 тыс. 490 метров санатория «Заречье» по адресу: Пензенская область, город Заречный, улица Заречная, 19.

МАУЗ «Санаторий «Заречье» находится в стадии ликвидации.