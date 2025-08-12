02:20:40 Среда, 13 августа
ООО «Санаторий «Заречье» получило лицензию на оказание медуслуг

17:00 | 12.08.2025 | Медицина

Заречный, 12 августа 2025. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Заречье» получило лицензию на оказание медицинских услуг. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации Заречного Пензенской области.

ООО «Санаторий «Заречье» получило лицензию на оказание медуслуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«С августа профилакторий может осуществлять 30 видов деятельности, в том числе предоставлять санаторно-курортные услуги», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что со следующего года планируется оказывать услуги по полису ОМС.

Согласно информации, размещенной на сайте администрации Заречного, 17 марта 2025 года было заключено концессионное соглашение в отношении комплекса недвижимого имущества и сетей инженерно-технического обеспечения МАУЗ «Санаторий «Заречье». Концедентом выступило закрытое административно-территориальное образование город Заречный Пензенской области, концессионером — ООО «Санаторий «Заречье».

5 мая было заключено дополнительное соглашение. В соответствии с ним, объектом соглашения, подлежащим модернизации, является комплекс недвижимого имущества общей площадью 4 тыс. 956,4 кв. метров и сетей инженерно-технического обеспечения общей протяженностью 1 тыс. 490 метров санатория «Заречье» по адресу: Пензенская область, город Заречный, улица Заречная, 19.

МАУЗ «Санаторий «Заречье» находится в стадии ликвидации.


