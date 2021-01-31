Подведены итоги мониторинга цен на нефтепродукты в Пензенской области за 2020 год Экономика

Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области подвело итоги мониторинга розничных цен на нефтепродукты за 2020 год.

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«Информация о розничных ценах на АЗС формируется на основании сведений, предоставляемых как хозяйствующими субъектами, входящими в группу ВИНК — ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Роснефть», так и независимыми хозяйствующими субъектами. В период с января по декабрь 2020 года изменение розничных цен у крупных хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию автомобильных бензинов и дизельного топлива на территории Пензенской области, зафиксировано в среднем в размере менее 4%: АИ-92 подорожал на 3,45%, АИ-95 — на 2,98%», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФАС России.

В нем отмечается, что повышение розничных цен на автомобильный бензин и дизтопливо, зафиксированное в Пензенской области в прошлом году, находится в пределах среднего уровня инфляции, которая составила в стране 4,9%.

«Будет продолжена работа по контролю за ситуацией на региональном рынке нефтепродуктов, и в случае выявления существенного повышения цен, а также поступления информации о признаках нарушения антимонопольного законодательства со стороны нефтяных компаний управлением будут приниматься меры антимонопольного реагирования», — добавляется в сообщении.

Согласно данным Росстата, цены на автомобильный бензин в стране выросли в 2020 году на 2,5%. Бензин АИ-92 подорожал в среднем на 2,4%, АИ-95 — на 2,6%. Средняя цена на дизельное топливо увеличилась на 1,9%.

По официальной информации, в Пензенской области в декабре 2020 года средние потребительские цены составили: на автомобильный бензин — 45 рублей 40 копеек, в том числе на АИ-92 — 43 рубля 37 копеек, на АИ-95 — 46 рублей 57 копеек, на АИ-98 — 52 рубля 88 копеек, на дизельное топливо — 47 рублей 67 копеек.