Жительница Нижнеломовского района после общения с «работником портала госуслуг» перевела на «безопасный счет» 3,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Жительница Нижнеломовского района Пензенской области 1967 года рождения перевела на «безопасный счет» 3,5 млн. рублей после телефонного общения с мошенником, который представился работником портала госуслуг.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонивший заявил, что мошенники взломали аккаунт женщины и от ее имени оформили доверенность на человека, который находится в федеральном розыске. Якобы для того, чтобы сохранить сбережения, злоумышленник убедил заявительницу перечислить их на «безопасный счет». Следуя указаниям мошенника, потерпевшая отправилась в Каменку, где через банкомат перечислила на предоставленные собеседником счета денежные средства в размере 3,5 млн. рублей. После того, как незнакомец перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».