11:15:21 Понедельник, 12 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Нижнеломовского района после общения с «работником портала госуслуг» перевела на «безопасный счет» 3,5 млн. рублей

10:03 | 12.01.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Жительница Нижнеломовского района Пензенской области 1967 года рождения перевела на «безопасный счет» 3,5 млн. рублей после телефонного общения с мошенником, который представился работником портала госуслуг.

Жительница Нижнеломовского района после общения с «работником портала госуслуг» перевела на «безопасный счет» 3,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Звонивший заявил, что мошенники взломали аккаунт женщины и от ее имени оформили доверенность на человека, который находится в федеральном розыске. Якобы для того, чтобы сохранить сбережения, злоумышленник убедил заявительницу перечислить их на «безопасный счет». Следуя указаниям мошенника, потерпевшая отправилась в Каменку, где через банкомат перечислила на предоставленные собеседником счета денежные средства в размере 3,5 млн. рублей. После того, как незнакомец перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой водитель «Lada Vesta» сбил двух подростков В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама