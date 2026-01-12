Денис Соболев поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником Общество

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Более 300 лет прокуратура является надежным оплотом законности и правопорядка. Вы стоите на передовой борьбы с преступностью, защищаете права и свободы граждан, ведете серьезную надзорную работу во всех сферах жизни, боретесь с коррупцией, и благодаря вам люди убеждены в верховенстве закона и верят в добро и справедливость», — отметил спикер гордумы.

«Спасибо вам за нелегкий, но столь нужный труд, верность выбранному делу, высокий уровень профессионализма и ответственности при выполнении служебных задач!» — добавил Денис Соболев.

Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам ведомства, подчеркнув, что их многолетнее служение закону является достойным примером для молодого поколения.

«От души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях! Пусть ваши знания и опыт и впредь будут способствовать укреплению российской государственности!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба городской думы.