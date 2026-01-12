19:49:49 Понедельник, 12 января
Детский культурно-просветительский центр в краеведческом музее Пензы будет включать шесть тематических залов

13:05 | 12.01.2026 | Культура

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Детский культурно-просветительский центр, который планируется открыть в здании пензенского краеведческого музея на улице Белинского в 2026 году, займет площадь более 150 кв. метров и будет включать шесть тематических залов, посвященных истории края от эпохи камня до XVII века. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фото: Pnzreg.ru

«Юные посетители и их родители смогут не просто увидеть экспонаты, а стать активными исследователями. Например, они познакомятся с профессией археолога: самостоятельно соберутся в экспедицию, будут искать древние артефакты, изучать их с помощью лупы и микроскопа, а затем заполнят научный паспорт находки и создадут археологический рисунок», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в зале «Глазами древнего человека» посетителям будет предложено построить жилище, собраться на охоту, определить следы животных, изучить палеофауну и палеофлору.

«Каждый сможет оставить свой след в истории, создав «наскальный рисунок», который станет частью декора зала. Кроме того, в интерактивной форме гости расшифруют культурные коды и традиции народов, живших на этой земле, через орнаменты, формы и краски», — сказано в сообщении.

Как пояснил директор пензенского государственного краеведческого музея Сергей Никушкин, в детском культурно-просветительском центре будут оборудованы пространство для мастер-классов и лекторий для тематических мероприятий, лекций и мини-выставок.

«Посетителям предложат творческие занятия, интеллектуальные игры, встречи с узкопрофильными специалистами, игровые занятия, квесты и тому подобное. Сотрудниками музея уже сейчас разрабатывается культурно-просветительская программа для семейного посещения», — сказал Сергей Никушкин, слова которого приводятся в сообщении.


