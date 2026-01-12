В Кузнецке благодаря вмешательству прокуратуры восстановлены жилищные права женщины-инвалида Общество

Кузнецк, 12 января 2026. PenzaNews. Жилищные права женщины-инвалида восстановлены после вмешательства прокуратуры Кузнецка Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что женщина, страдающая тяжелой формой хронического заболевания, с 2022 года состояла на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако местная администрация каких-либо вариантов улучшения жилищных условий инвалиду не предлагала. Прокурор обратился в суд с иском о возложении на орган местного самоуправления обязанности устранить нарушения. Заявленные требования удовлетворены. Благодаря прокурорскому вмешательству права женщины восстановлены», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что на данный момент судебное решение исполнено.

«Администрация города приобрела благоустроенную квартиру, которая по договору социального найма предоставлена заявителю», — поясняется в тексте.