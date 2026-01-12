19:49:42 Понедельник, 12 января
Жителя Ленинградской области будут судить за продажу несуществующей мебели пензенцам

12:00 | 12.01.2026 | Криминал

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. 30-летний мужчина из Ленинградской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в отношении троих жителей Пензы, которые планировали приобрести мебель и перевели злоумышленнику деньги за нее, но обещанный товар так и не получили.

Жителя Ленинградской области будут судить за продажу несуществующей мебели пензенцам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, житель Ленинградской области опубликован объявление о продаже мебели в созданных им сообществах в интернете.

«Трое потерпевших, будучи заинтересованными в покупке, вступили в переписку с подозреваемым. [...] Злоумышленник заверял клиентов, что оплата будет производиться на официальном сайте, а денежные средства он получит только после проверки и подтверждения ими получения товаров в пункте выдачи. Граждане были уверены, что общаются с добропорядочным продавцом, в связи с чем соглашались приобрести товары на указанных им условиях. Потерпевшие переходили по присланной злоумышленником ссылке, где указывали в соответствующих графах свои банковские данные, тем самым осуществляя перевод своих сбережений на счет подозреваемого», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что таким образом трое жителей Пензы лишились около 40 тыс. рублей.

«Мужчина признался в совершении им данных преступлений и в содеянном раскаялся, а также возместил потерпевшим причиненный им имущественный вред. [...] В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


