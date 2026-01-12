11:15:47 Понедельник, 12 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»

11:10 | 12.01.2026 | Общество

Печать

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. 60 водителей привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ за нарушение требований к перевозке детей в ходе профилактического мероприятия «Автокресло – детям», которое прошло на дорогах Пензенской области в минувшее воскресенье, 11 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем напоминается, что в соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, в возрасте от 7 до 11 лет — с использованием детских удерживающих систем или ремней безопасности.

В нем добавляется, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.


Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой водитель «Lada Vesta» сбил двух подростков В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама