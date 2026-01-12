Суд приступил к рассмотрению дела экс-начальника управления культуры Пензы Веры Фейгиной Криминал

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника управления культуры города Веры Фейгиной и Константина Кузнецова, которые обвиняются в получении и даче взятки соответственно. Это следует из сообщения, размещенного на сайте суда.

«Первое судебное заседание (открытое) по рассмотрению данного дела назначено на [...] 12 января 2026 года», — сказано в тексте.

На сайте указано, что дело рассматривается единолично судьей Алексеем Старинским.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно материалам уголовного дела, летом 2025 года между начальником управления культуры города Пензы и предпринимателем, занимающимся рекламной деятельностью, была достигнута договоренность о передаче обвиняемой взятки в размере 690 тыс. рублей.

8 августа 2025 года начальник управления культуры города Пензы получила от предпринимателя в качестве части взятки 250 тыс. рублей, после передачи денег ее противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ.

По информации прокуратуры, взятка, в получении которой обвиняется Вера Фейгина, предназначалась за создание преимуществ и заключение договоров на оказание услуг и поставку сувенирной продукции в рамках реализации проекта «Пензенское лето».

В ходе предварительного расследования обвиняемые вину признали. Как пояснила Вера Фейгина, большую часть полученных денежных средств она планировала распределить между другими сотрудниками управления культуры Пензы из благих намерений, поскольку осенью хотела уйти на пенсию.