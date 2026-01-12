В ДТП в Неверкинском районе пострадали женщина и младенец Происшествия

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Женщина и младенец пострадали в результате столкновения автомобилей «Datsun On-DO» и «Toyota Land Cruiser», которое произошло на 30 км дороги «Кузнецк — Неверкино» в Неверкинском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 11 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первого автомобиля находился мужчина 1999 года рождения, внедорожником управлял мужчина 1959 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Datsun On-DO» – девочка 2025 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Еще один пассажир [женщина 1998 года рождения] получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.