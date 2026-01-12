В Пензенской области за сутки произошло четыре пожара Происшествия

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Четыре пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в понедельник, 12 января.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в Сердобске огонь уничтожил чердачное перекрытие кирпичной бани на площади 6 кв. метров, в Большом Вьясе сгорела баня площадью 24 кв. метра, а в Мокшане выгорели чердачное перекрытие и комната площадью 20 кв. метров в жилом доме; причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

«В городе Пензе на проспекте Строителей сгорел холодильник на площади 2 кв. метра на кухне в однокомнатной квартире. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», — добавляется в тексте.

В нем указано, что сотрудники МЧС один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП в Городищенском районе, происшествий на водных объектах за минувшие сутки не зарегистрировано.