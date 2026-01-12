19:50:19 Понедельник, 12 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки произошло четыре пожара

12:18 | 12.01.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 12 января 2026. PenzaNews. Четыре пожара произошло в Пензенской области за сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в канале ГУ МЧС России по региону в мессенджере Max в понедельник, 12 января.

В Пензенской области за сутки произошло четыре пожара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что в Сердобске огонь уничтожил чердачное перекрытие кирпичной бани на площади 6 кв. метров, в Большом Вьясе сгорела баня площадью 24 кв. метра, а в Мокшане выгорели чердачное перекрытие и комната площадью 20 кв. метров в жилом доме; причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

«В городе Пензе на проспекте Строителей сгорел холодильник на площади 2 кв. метра на кухне в однокомнатной квартире. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования», — добавляется в тексте.

В нем указано, что сотрудники МЧС один раз привлекались к ликвидации последствий ДТП в Городищенском районе, происшествий на водных объектах за минувшие сутки не зарегистрировано.


Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил из дома пенсионерки музцентр, триммер, бензопилу и баян В Пензе пожилая женщина лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам
В Пензенской области за сутки произошло три пожара В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой водитель «Lada Vesta» сбил двух подростков В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама