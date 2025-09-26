Внесены изменения в бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов Экономика

Пенза, 26 сентября 2025. PenzaNews. Изменения внесены в бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов в ходе 30-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 26 сентября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Общий объем доходной части бюджета Пензенской области на 2025 год увеличен на 2 млрд. 306,2 млн. рублей: на 2 млрд. 19,2 млн рублей выросли налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления составили 287 млн. рублей, из них целевые — 123,2 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

В нем отмечается, что расходы увеличены на 2 млрд. 763,1 млн. рублей.

«Почти 457 млн. рублей планируется выделить на модернизацию объектов ЖКХ, более 506 млн. рублей — на мероприятия в сфере здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных препаратов для больных орфанными и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, а также лечебного питания для пациентов с паллиативным статусом. Также дополнительные средства пойдут на строительство специализированных медицинских объектов», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что 1 млрд. 151,6 млн. рублей намечено направить на повышение оплаты труда отдельных категорий бюджетников, выплаты сельским педагогам, предоставление мер поддержки участникам СВО, членам их семей, детям-сиротам, семьям с детьми, ветеранам труда и труженикам тыла, реализацию проекта «Герои Пензенского края», проведение фестивалей, военно-патриотических и спортивных мероприятий.

«Решение вопросов местного значения, имеющих социально значимый характер, сверх запланированного будет профинансировано в сумме 1 млрд. 211,1 млн. рублей. Ключевые статьи расходов — капремонт муниципальных учреждений, объектов ЖКХ и дорожного хозяйства (+799,5 млн. рублей), благоустройство территорий (+139,9 млн. рублей). Более 1 млрд. рублей будет вложено в совершенствование транспортной системы региона», — уточняется в нем.

В тексте поясняется, что, по согласованию со штабом правительственной комиссии по региональному развитию, средства в сумме 2 млрд. 317,5 млн. рублей, высвобожденные в результате списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, распределены на реализацию мероприятий в рамках поддержки инвестиций и инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, развитие опорных населенных пунктов, а также на обновление подвижного состава общественного транспорта общего пользования.

В нем указано, что с учетом изменений основные параметры бюджета Пензенской области на 2025 год сформированы следующим образом: доходы — 99 млрд. 597,9 млн. рублей, расходы — 106 млрд. 401,6 млн. рублей, дефицит — 6 млрд. 803,7 млн. рублей.

«В плановом периоде 2026-2027 годов доходы составят 98 млрд. 7,4 млн. рублей и 101 млрд. 520 млн. рублей, расходы — 99 млрд. 554,2 млн. рублей и 103 млрд. 374,4 млн. рублей, дефицит — 1 млрд. 546,8 млн. рублей и 1 млрд. 854,4 млн. рублей соответственно», — добавляется в сообщении.