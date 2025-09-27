11:37:45 Суббота, 27 сентября
Олег Мельниченко вручил награды работникам машиностроительного комплекса

11:02 | 27.09.2025 | Экономика

Пенза, 27 сентября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил региональные награды работникам машиностроительного комплекса в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в филармонии в преддверии профессионального праздника.

Олег Мельниченко вручил награды работникам машиностроительного комплекса

Фото: Pnzreg.ru

«Машиностроение — историческая специализация нашего региона со времен Великой Отечественной войны и стержень современной пензенской промышленности. Поэтому в преддверии Дня машиностроителя лично поздравил специалистов отрасли, за особый вклад вручив региональные награды», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 26 сентября.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что машиностроительный комплекс — одна из самых массовых сфер занятости, в которой работают более 38 тыс. человек.

«Трудовыми коллективами успешно выполняются задачи по импортозамещению. Отрасль занимает почти треть в общем объеме отгруженной продукции промышленного производства региона. Также пензенские машины и механизмы востребованы за рубежом, у нашего машиностроения огромный экспортный потенциал», — констатировал он.

Губернатор отдельно поблагодарил руководителей пензенских предприятий за помощь фронту.

«В зону СВО машиностроители отправили десятки гуманитарных конвоев с оборудованием, техникой, устройствами радиоэлектронной борьбы, медикаментами и питанием. И в работе, и в жизни наши труженики демонстрируют сплоченность и патриотизм. Так есть, было и так будет!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


