В Пензе организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение

15:13 | 08.10.2025 | Экономика

Пенза, 8 октября 2025. PenzaNews. Штраф в размере 500 тыс. рублей назначен в Пензе ООО «Гермес-58» за коррупционное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Это следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры Пензенской области.

В Пензе организация оштрафована на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установлено, что в период с октября 2023 года по июль 2024 года директор ООО «Гермес-58» посредством безналичных переводов передал заведующей складом государственного бюджетного учреждения здравоохранения в качестве взятки более 159 тыс. рублей. Незаконное денежное вознаграждение передавалось в целях беспрепятственного приема учреждением у организации продуктов питания и товаров, не соответствующих условиям заключенных контрактов по их количеству и качеству», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что по данному факту прокурор возбудил дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, по результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф, который оплачен.

«Уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя в настоящее время рассматривается в суде», — добавляется в тексте.


