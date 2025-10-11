Олег Мельниченко поздравил победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии» Экономика

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии».

Фото: Pnzreg.ru

Он поблагодарил участников за добросовестный труд и пример, который они подают молодому поколению.

«Люди труда — это гордость и богатство России и нашей Пензенской области. Благодаря вам увеличивается экономический потенциал нашего региона. Мы собрали свыше 3 млн. тонн зерна. Вышли на первое место в стране по надою молока. Продолжаем наращивать объем промышленного производства и объем отгруженных товаров. Пензенская область — в числе лидеров среди российских регионов по доле дорог, приведенных в нормативное состояние. Ваши умения и навыки — залог общего успеха», — сказал Олег Мельниченко в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в областной филармонии 10 октября.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин отметил, что в стране растет престиж рабочих специальностей. Повысить этот престиж помогают в том числе конкурсы профессионального мастерства», — добавил он.

Затем глава региона вручил дипломы победителям конкурса в 10 номинациях: «Швея», «Сварщик», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Водитель троллейбуса», «Машинист асфальтоукладчика», «Оператор плиты асфальтоукладчика», «Плиточник», «Тракторист-машинист», «Оператор машинного доения» и «Ветеринарный фельдшер».

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, с этого года конкурс стал частью федерального проекта «Человек труда» нацпроекта «Кадры».

Планируется, что в 2026-м конкурс «Лучший по профессии» будет проводиться по 11 номинациям, а также Пензенская область во второй раз примет федеральный этап всероссийского конкурса в номинации «Токарь».