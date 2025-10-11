Олег Денисов поздравил коллектив «Пензенской кондитерской фабрики» со 100-летием предприятия Экономика

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил коллектив «Пензенской кондитерской фабрики» со 100-летием предприятия в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

Фото: Penza-gorod.ru

«Вашу продукцию любят все жители. Благодаря высокому качеству, большому разнообразию ассортимента и красивому оформлению она узнаваема во многих регионах России и далеко за ее пределами. Наборы шоколадных конфет с наименованием знаковых мест Сурского края являются визитной карточкой предприятия и нашего города», — сказал он, обращаясь к присутствующим.

Олег Денисов поблагодарил работников фабрики за труд и поддержку проводимых в Пензе мероприятий.

Он пожелал коллективу успехов, стабильного роста и процветания.

Отличившиеся сотрудники предприятия были отмечены благодарностями.

«Пензенская кондитерская фабрика» была основана в 1925 году. С 2003 года входит в холдинг «Объединенные кондитеры». В настоящее время на предприятии выпускается более 130 наименований в различных сегментах изделий, это конфеты, ирис, зефир, вафли, пряники, печенье, коробки конфет и пастила.