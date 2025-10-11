18:19:11 Суббота, 11 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов поздравил коллектив «Пензенской кондитерской фабрики» со 100-летием предприятия

10:10 | 11.10.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 11 октября 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил коллектив «Пензенской кондитерской фабрики» со 100-летием предприятия в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

Олег Денисов поздравил коллектив «Пензенской кондитерской фабрики» со 100-летием предприятия

Фото: Penza-gorod.ru

«Вашу продукцию любят все жители. Благодаря высокому качеству, большому разнообразию ассортимента и красивому оформлению она узнаваема во многих регионах России и далеко за ее пределами. Наборы шоколадных конфет с наименованием знаковых мест Сурского края являются визитной карточкой предприятия и нашего города», — сказал он, обращаясь к присутствующим.

Олег Денисов поблагодарил работников фабрики за труд и поддержку проводимых в Пензе мероприятий.

Он пожелал коллективу успехов, стабильного роста и процветания.

Отличившиеся сотрудники предприятия были отмечены благодарностями.

«Пензенская кондитерская фабрика» была основана в 1925 году. С 2003 года входит в холдинг «Объединенные кондитеры». В настоящее время на предприятии выпускается более 130 наименований в различных сегментах изделий, это конфеты, ирис, зефир, вафли, пряники, печенье, коробки конфет и пастила.


Читайте также
Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права В Кузнецке посетительница книжного магазина совершила кражу почти на 6 тыс. рублей
Григорий Сумароков назначен прокурором Малосердобинского района Пензенская область подтвердила высокий уровень долговой устойчивости
Житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном сбыте наркотика На заседании пензенского правительства обсудили цены в продуктовых магазинах и качество школьного питания
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама