01:05:00 Среда, 15 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области суд удовлетворил иск о взыскании с организации в доход государства более 4,4 млн. рублей, незаконно выведенных за рубеж

18:00 | 14.10.2025 | Экономика

Печать

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Суд в Пензенской области удовлетворил иск о взыскании с коммерческой организации денежных средств в размере более 4,4 млн. рублей, незаконно выведенных за рубеж.

В Пензенской области суд удовлетворил иск о взыскании с организации в доход государства более 4,4 млн. рублей, незаконно выведенных за рубеж. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен свыше 4,4 млн. рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка была заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж», — говорится в сообщении пресс-службы приволжской транспортной прокуратуры.

В нем добавляется, что в интересах государства прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании внешнеэкономической сделки недействительной.

«С учетом позиции надзорного ведомства Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства свыше 4,4 млн. рублей. Прокуратура проконтролирует его исполнение», — сказано в тексте.


Читайте также
В Пензе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного лишился около 3 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке квадроцикла через интернет Жительница Никольска заплатила 200 тыс. рублей за поддельные водительские права
Житель Пензенской области обвиняется в сотрудничестве с иностранным государством Олег Мельниченко от имени жителей Пензенской области поздравил Владимира Путина с днем рождения
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама