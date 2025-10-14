В Пензенской области суд удовлетворил иск о взыскании с организации в доход государства более 4,4 млн. рублей, незаконно выведенных за рубеж Экономика

Пенза, 14 октября 2025. PenzaNews. Суд в Пензенской области удовлетворил иск о взыскании с коммерческой организации денежных средств в размере более 4,4 млн. рублей, незаконно выведенных за рубеж.

«Установлено, что в 2023 году коммерческой организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов, по которому иностранному поставщику перечислены денежные средства в иностранной валюте, размер которых эквивалентен свыше 4,4 млн. рублей. Однако товар в Российскую Федерацию не поставлен, покупатель мер по возврату денежных средств не принимал. Сделка была заключена для незаконного вывода денежных средств за рубеж», — говорится в сообщении пресс-службы приволжской транспортной прокуратуры.

В нем добавляется, что в интересах государства прокуратурой обеспечено вступление в судебный спор по иску таможенного органа о признании внешнеэкономической сделки недействительной.

«С учетом позиции надзорного ведомства Арбитражный суд Пензенской области удовлетворил иск о взыскании в доход государства свыше 4,4 млн. рублей. Прокуратура проконтролирует его исполнение», — сказано в тексте.