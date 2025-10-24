Принят закон «О регулировании отдельных вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области» Экономика

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Закон «О регулировании отдельных вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области» принят в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 24 октября.

Рассмотренный депутатами законопроект подготовлен в целях обеспечения единых подходов в вопросах размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Пензенской области, а именно на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на которые не разграничена государственная собственность.

Как пояснил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев, проектом закона устанавливаются особенности размещения НТО, в том числе и при предоставлении хозяйствующему субъекту компенсационного места.

Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных образований будут самостоятельно определять хозяйствующих субъектов, форму и порядок заключения договора на установку, порядок взимания платы, проведение аукциона и начальную цену, а также те же процедуры при условии отсутствия торгов. При заключении договора на размещение НТО должны учитываться правила благоустройства территории муниципального образования.

Помимо этого, документом предусмотрены случаи предоставления компенсационного места, если в соответствии с действующим законодательством в схему размещения внесены изменения, которые исключают возможность дальнейшей установки НТО, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.