Принят закон «О регулировании отдельных вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области»

14:27 | 24.10.2025 | Экономика

Пенза, 24 октября 2025. PenzaNews. Закон «О регулировании отдельных вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области» принят в ходе 31-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 24 октября.

Принят закон «О регулировании отдельных вопросов размещения нестационарных торговых объектов на территории Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

Рассмотренный депутатами законопроект подготовлен в целях обеспечения единых подходов в вопросах размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Пензенской области, а именно на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на которые не разграничена государственная собственность.

Как пояснил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев, проектом закона устанавливаются особенности размещения НТО, в том числе и при предоставлении хозяйствующему субъекту компенсационного места.

Кроме того, органы местного самоуправления муниципальных образований будут самостоятельно определять хозяйствующих субъектов, форму и порядок заключения договора на установку, порядок взимания платы, проведение аукциона и начальную цену, а также те же процедуры при условии отсутствия торгов. При заключении договора на размещение НТО должны учитываться правила благоустройства территории муниципального образования.

Помимо этого, документом предусмотрены случаи предоставления компенсационного места, если в соответствии с действующим законодательством в схему размещения внесены изменения, которые исключают возможность дальнейшей установки НТО, сообщается на сайте Заксобрания Пензенской области.


