В Пензенской области с начала 2025 года услугами центра «Мой бизнес» воспользовались 1,5 тыс. субъектов МСП

09:00 | 06.11.2025 | Экономика

Пенза, 6 ноября 2025. PenzaNews. 1,5 тыс. субъектов МСП воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в Пензенской области с начала 2025 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области с начала 2025 года услугами центра «Мой бизнес» воспользовались 1,5 тыс. субъектов МСП. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Поддерживаем тех, кто оперативно отвечает на запросы потребителей и является источником новых идей, — малый и средний бизнес. С начала года услугами центра «Мой бизнес» воспользовались 1,5 тыс. субъектов предпринимательства, кроме того, при содействии регионального правительства выдано 85 льготных займов на сумму 262 млн. рублей», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 5 ноября.

Олег Мельниченко уточнил, что основное внимание уделяется тем, кто развивает собственное дело в сферах обрабатывающих производств, гостеприимства и общественного питания, в области информации и связи, креативных индустрий.

«Предоставляемые средства помогают предпринимателям приобрести новое оборудование, увеличить ассортимент и объемы производимой продукции», — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что благодаря господдержке число предпринимателей в Пензенской области ежегодно увеличивается в среднем на 2%.

«Сегодня в секторе — 47 тыс. субъектов, задействовано более 230 тыс. человек», — уточнил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что власти выстраивают взаимодействие с бизнесом в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».


