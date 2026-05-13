Глава Пензы и директор городского центра торговли и услуг обсудили ситуацию на улице Центральной Экономика

Пенза, 13 мая 2026. PenzaNews. Несанкционированная торговля на улице Центральной стала одной из тем рабочей встречи главы Пензы Олега Денисова и директора ООО «Городской центр торговли и услуг» Андрея Жданникова, прошедшей в мэрии.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Провел встречу с руководителем городского центра торговли и услуг Андреем Михайловичем Жданниковым. Заслушал отчет о деятельности учреждения за прошлый год и предложения по развитию муниципальных ярмарок. Обсудили ситуацию с несанкционированной торговлей на улице Центральной. Поступает много справедливых обращений от жителей по этому вопросу. Некоторые продавцы размещают свои товары вне отведенных зон — на газонах, шумозащитных экранах и вблизи дороги. Это небезопасно, нарушает ПДД, создает антисанитарные условия и, в конце концов, неэстетично. Центральная улица — это главная дорога от аэропорта, воздушных ворот Пензы», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший вторник, 12 мая.

Он потребовал упорядочить данную деятельность и рассмотреть возможные альтернативные варианты городских площадок.

«Нужно найти компромисс для обеих сторон — как для арендодателей, так и для тех, кто хочет реализовывать свои товары легально, а не в обход правил. Важно поддерживать порядок и безопасность в городе!» — подчеркнул глава Пензы.