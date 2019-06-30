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В Пензенской области проведут конкурс профмастерства для молодых педагогов

09:06 | 30.06.2019 | Образование

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Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. Конкурс профессионального мастерства среди педагогов, опыт работы которых не превышает трех лет, будет организован в Пензенской области. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области проведут конкурс профмастерства для молодых педагогов

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Давайте рассмотрим пожелание наших педагогов. Проработайте вопрос о проведении такого конкурса», — сказал глава региона министру образования Пензенской области Александру Воронкову после соответствующей просьбы, прозвучавшей в ходе встречи с учителями и воспитателями в рамках VII форума молодых педагогов «Будущее – за профессионалами» на базе детского оздоровительного лагеря «Строитель» в субботу, 29 июня.

Он также отметил, что роль учителей в развитии и становлении ребенка огромна.

«Чтобы привлечь внимание ученика, надо обладать высоким мастерством, а это огромная работа. Но если учитель это сделал, то ученики его обязательно полюбят», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального Минобразования.

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