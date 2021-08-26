Пятеро студентов представляют Пензенскую область в финале чемпионата «Молодые профессионалы» Образование

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Пятеро студентов представляют Пензенскую область в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), стартовавшего в Уфе накануне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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По информации ведомства, это студент колледжа архитектуры и строительства Илья Бочкарев, который ведет борьбу в компетенции «Архитектура», Валерия Петрова из колледжа пищевой промышленности и коммерции — «Кондитерское дело», студентка базового медицинского колледжа Минздрава России Марина Каменская — «Лабораторный медицинский анализ», Дарья Лысова из колледжа пищевой промышленности и коммерции — «Поварское дело», студентка социально-педагогического колледжа Ирина Беззубенкова — «Физическая культура, спорт и фитнес».

В целом финал объединил более 1 тыс. 700 участников из 74 субъектов РФ.