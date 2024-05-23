«Ростелеком» установил 800 видеокамер для наблюдения за ходом государственной итоговой аттестации в Пензенской области Образование

Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. «Ростелеком» на базе защищенных высокоскоростных каналов связи подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией, провайдер установил 127 тыс. IP-камер в 5 тыс. 877 пунктах проведения ЕГЭ, в том числе 800 устройств в 31 помещении в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 23 мая.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Охват экзаменационных помещений видеонаблюдением составил 100%», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также установлено 15,4 тыс. видеокамер для наблюдения за основным государственным экзаменом (ОГЭ) в девяти регионах — Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком округах, Удмуртии, Воронежской, Магаданской, Мурманской областях, Забайкальском крае и Республике Тыва.

«Система видеонаблюдения «Ростелекома» состоит из цифровых IP-видеокамер, обеспечивающих необходимый угол обзора и поддерживающих высокое разрешение видео и передачу качественного звука, коммутатора доступа, антивандального шкафа и источника бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В обзор камер, установленных в аудиториях, попадают участники ГИА, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. В тайне остаются персональные данные участников ГИА, заполненные бланки регистрации и ответы», — поясняется в тексте.

В сообщении указано, что камеры видеонаблюдения установлены и в региональных центрах обработки информации (РЦОИ).

«Видео из аудиторий в онлайн-режиме будет транслироваться на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ», одновременный доступ к которому могут иметь до 15 тыс. аккредитованных специалистов и общественных наблюдателей. В аудиториях, расположенных в отдаленных регионах РФ, будет вестись видеозапись, которая сразу после окончания экзамена с помощью специального программного обеспечения попадет на портал видеонаблюдения. Для повышения надежности данные также записываются на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видеозаписи ЕГЭ будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома». Максимальный срок хранения — до 1 апреля 2025 года», — говорится в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что выявлять нарушения на экзаменах будут 13,5 тыс. федеральных и региональных онлайн-наблюдателей, а также искусственный интеллект с технологией анализа поведения.

«Нейронная сеть, разработанная «Ростелекомом», будет ежедневно проверять видеотрансляции из 270 аудиторий и архивные записи из 1 тыс. классов. При обнаружении подозрительного поведения участника на экзамене нейросеть подаст сигнал, система автоматически отметит нарушение, и запись поступит на проверку к наблюдателю. После этого обнаруженное нарушение отправится на утверждение к модератору, а затем при необходимости в ППЭ. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более честным и прозрачным», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что специалисты провайдера в дни проведения экзаменов будут круглосуточно следить за работой системы видеонаблюдения, осуществлять техническую поддержку портала онлайн-трансляций и его защиту от DDoS-атак.