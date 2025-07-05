В Кузнецке прокуратура выявила факт незаконного получения пособия по безработице Криминал

Кузнецк, 5 июля 2025. PenzaNews. Прокуратура Кузнецка Пензенской области выявила факт незаконного получения пособия по безработице местной жительницей, которая одновременно осуществляла трудовую деятельность у нескольких работодателей и получала зарплату в конверте.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в октябре 2024 года злоумышленница подала в центр занятости населения заявление о предоставлении госуслуги по оказанию содействия в поиске подходящей работы.

«Женщина была признана безработной и в период с октября 2024 года по март 2025 года получала пособие, при этом одновременно осуществляя трудовую деятельность у нескольких работодателей. Сумма незаконно полученных ею таким образом денежных средств составила более 52 тыс. рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. [...] По результатам их рассмотрения возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также прокурор обратился в суд с иском о взыскании с женщины незаконно полученных денежных средств, заявленные требования были удовлетворены.

«Кроме того, в ходе проверки установлено, что трудовую деятельность женщина вела без оформления трудовых договоров, а заработную плату ей выплачивали в конверте. Прокуратура возбудила в отношении двух работодателей дела об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», по результатам рассмотрения которых они оштрафованы на 5 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно», — указано в тексте.